«زووم» وأنباء حول طرح خدمة بريد إلكتروني منافسة

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

أوضحت مواقع إخبارية أن تطبيق التواصل المرئي الشهير «زووم» يعتزم إطلاق خدمة بريد إلكتروني وتطبيق تقويم مطابق وإشعال المنافسة مع كل من «غوغل» و«مايكروسوفت16».

ووفقاً لما نشره موقع «ذا فيرج» التقني، ترغب الشركة في خوض غمار منتجات تتجاوز مكالمات الفيديو وذلك بعد أن عايشت منصة Zoom للمؤتمرات بعام حافل، حيث ارتفع سعر سهمها بأكثر من 500 في المئة بسبب الارتفاع غير المسبوق في العمل عن بُعد الناجم عن جائحة كوفيد 19.

تتطلع الشركة حالياً للعمل في مساحات جديدة وتحديداً خدمات البريد الإلكتروني، وفقاً لتقرير جديد «ذا إنفورميشن».

تعمل الشركة بالفعل على منتج سيبتدى بخدمة بريد إلكتروني على الويب.