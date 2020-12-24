المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أوضحت مواقع إخبارية أن تطبيق التواصل المرئي الشهير "زووم" يعتزم إطلاق خدمة بريد إلكتروني وتطبيق تقويم مطابق وإشعال المنافسة مع كل من "غوغل" و"مايكروسوفت16".

ووفقاً لما نشره موقع "ذا فيرج" التقني، ترغب الشركة في خوض غمار منتجات تتجاوز مكالمات الفيديو وذلك بعد أن عايشت منصة Zoom للمؤتمرات بعام حافل، حيث ارتفع سعر سهمها بأكثر من 500 في المائة بسبب الارتفاع غير المسبوق في العمل عن بُعد الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وتتطلع الشركة حالياً للعمل في مساحات جديدة وتحديدا خدمات البريد الإلكتروني والتقويم، وفقا لتقرير جديد "ذا إنفورميشن".

وتعمل الشركة بالفعل على منتج سيبدأ بخدمة بريد إلكتروني على الويب، وقد تبدأ Zoom في الاختبار في وقت مبكر من العام المقبل.

أما بالنسبة لتطبيق التقويم الأبعد منالاً فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت عمليات التطوير المقترنة به قد بدأت.

بيد أن كلتا الفكرتين بمثابة طرق ذكية لاستكشاف Zoom سيما في حال عودة الموظفين إلى العمل المكتبي من مقار العمل، بحيث سينخفض الاعتماد على مؤتمرات الفيديو مع استمرار توزيع لقاح COVID-19 حتى عام 2021.

من جهتها، رفضت Zoom التعليق على الخبر، وإذا ما كان التسريب دقيقا، فإن Zoom تأمل بإنشاء نظام أساسي كامل يدمج مكالمات الفيديو والبريد الإلكتروني وأدوات الإنتاجية كالمراسلة معاً.