«إل جي» و«ماغنا» تتوسعان في سوق المركبات الكهربائية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إل جي إلكترونيكس» وشركة «ماغنا الدولية» عن مشروع مشترك لتصنيع المحركات الكهربائية والعواكس وأجهزة الشحن، وحتى أنظمة القيادة الإلكترونية ذات الصلة لبعض شركات تصنيع السيارات، بهدف دعم التحول العالمي المتزايد نحو المركبات الكهربائية.

وتجمع الشركة الجديدة قوة «ماغنا» في أنظمة توليد القوة الكهربائية، وتصنيع السيارات على مستوى عالمي مع خبرة «إل جي» في تطوير المكونات للمركبات الكهربائية والمحولات، ما سيسرع نمو كلتا الشركتين في سوق المركبات الكهربائية.

وسيمكّن المشروع المشترك الشركتين من الاستمرار في تنمية عروض منتجات المركبات الكهربائية، من خلال الاستفادة من التقنيات الحالية والقدرات الهندسية والانتشار العالمي، ومن المتوقع أن يشهد سوق المركبات الكهربائية والمحولات وأنظمة القيادة الكهربائية نمواً كبيراً من الآن وحتى 2030، وسوف يستهدف المشروع المشترك هذا السوق العالمي سريع النمو بمحفظة عالمية المستوى.