«جوش» الهندية تنافس «تيك توك»

المصدر: نيودلهي - د ب أ

كشفت تقارير أن شركتي «جوجل» و«مايكروسوفت» الأمريكيتان مولتا شركة «فير سي إنوفيشن» الهندية المالكة لتطبيق «جوش»، في خطوة يراها محللون أنها دعم أمريكي لشركة تنافس التطبيق الصيني الشهير «تيك توك».

وقالت شركة التكنولوجيا الهندية إنها جمعت 100 مليون دولار، في دفعة تمويل من مستثمرين مثل «جوجل ومايكروسوفت». وأضافت الشركة إن التمويلات الجديدة سوف تستخدم في مواصلة توسيع نطاق تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة «جوش».

ووفقاً لبيان صحفي للشركة، رفعت أحدث عملية ضخ لرأس المال قيمة الشركة إلى أكثر من مليار دولار، ما يجعلها واحدة من شركات التكنولوجيا التي يطلق عليها مصطلح «أحادية القرن» والأولى من نوعها التي تعمل باللغات الهندية المحلية. يشار إلى أن تطبيق «جوش» هو من بين البدائل الهندية التي تتنافس على المساحة التي كان يحتلها تطبيق «تيك توك».