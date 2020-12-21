مبيعات هواوي في 30 دقيقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن نجاح حدث تخفيضات HUAWEI DSF التفاعلي عبر الإنترنت ليحقق إجمالي مبيعات بقيمة 1,100,000 درهم إماراتي خلال أول 30 دقيقة فقط. وكانت هواوي قد نجحت في استقطاب عملائها من جميع أنحاء المنطقة للمشاركة حدث تخفيضات HUAWEI DSF المُبهر، والذي تضمن باقة واسعة من منتجات هواوي بما في ذلك الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة الصوتية وغيرها الكثير. وشهد الحدث الرقمي، الذي انطلق في 20 ديسمبر واستضافه كُلّ من نجم كرة القدم عادل جمال وشقيقه عمار جمال إلى جانب عادل علي، مشاركة آلاف المشاهدين عبر الإنترنت.

وشارك المتابعون في حدث تخفيضات HUAWEI DSF للاستفادة من عروض شراء منتجات ضمن باقة واسعة من أجهزة هواوي والحصول على تخفيضات بقيمة 50% عند شراء الجهاز الثاني، فضلاً عن التخفيضات الخاطفة وسحوبات الحظ وعروض التوصيل في اليوم التالي والكثير غيرها. ونظراً للنجاح الباهر الذي حققه حدث التخفيضات، قررت هواوي تمديد عروضها إلى اليوم 22 ديسمبر أيضاً.