«سامسونج» تفوز بـ44 جائزة ابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن فوز 44 من ابتكاراتها الجديدة من المنتجات والخدمات بجوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي 2021 (CES)، بما في ذلك أربع جوائز لأفضل الابتكارات من جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA). وتمنح هذه الجوائز المرموقة تقديراً للشركات التي تتميز بتصميم وهندسة أحدث منتجاتها وتقنياتها. ويؤكد حصول سامسونج على هذا التكريم إرثها العريق في تطوير ابتكارات رائدة وقيّمة تقود الصناعة والمجتمع نحو المستقبل.

وفي هذا العام كان هاتف «Galaxy Note20 5G/Ultra 5G» وسماعة «Galaxy Buds+ BTS» من بين المنتجات الفائزة في أفضل جوائز الابتكار.

وشملت منتجات سامسونج الحائزة جوائز في حفل التكريم فئات عدة، بما في ذلك إمكان الحصول عليها، وملحقات الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر وملحقاته، والتصوير الرقمي/ التصوير الفوتوغرافي، والتقنيات المدمجة، واللياقة والرياضة، والألعاب، وسماعات الرأس وأجهزة الصوت الشخصية، والصحة والسلامة، والأجهزة المنزلية، وأجهزة الصوت والفيديو المنزلية وملحقاتها، والأجهزة المحمولة وملحقاتها، وأجهزة المنزل الذكي، وبرامج وتطبيقات الهاتف المحمول، وأجهزة البث، والاستدامة، والأجهزة القابلة للارتداء، والشاشات المرئية.

وترعى جمعية تكنولوجيا المستهلك جوائز معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للابتكار، باعتبارها المالك والمنظم لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية - الذي يُعد أحد أكبر معارض الإلكترونيات الاستهلاكية وأكثرها تأثيراً في العالم.

وستكون نسخة المعرض لهذا العام عبارة عن حدث رقمي بالكامل أول مرة على الإطلاق، حيث سيقام في الفترة من 11 إلى 14 يناير. وستعقد سامسونج مؤتمراً صحفياً افتراضياً في المعرض يوم 11 يناير والذي سيتم بثه مباشرةً على غرفة أخبار سامسونج وعلى الموقع الإلكتروني.

وفازت سامسونج بأفضل الابتكارات لسماعات الرأس وجودة الصوت، حيث حازت سماعات Galaxy Buds + BTS Edition جائزة أفضل ابتكار، كما فازت بأفضل الابتكارات للأجهزة المحمولة، وحاز هاتف Galaxy Note20 5G / Ultra 5G جائزة أفضل ابتكار، وكذلك جائزة الابتكار للتصميم الصديق للبيئة، الاستدامة من خلال سماعات Galaxy Buds Live - Galaxy Buds Live، وجائزة الابتكار في مجال الصحة والسلامة لساعة Galaxy Watch3 الذكية والتي تتميز بكونها ساعة ذكية متعددة الاستخدامات، وجائزة الابتكار للأجهزة المحمولة والتصوير الرقمي لهاتف Galaxy Z Flip 5G، وجائزة الابتكار للأجهزة المحمولة لهاتف Galaxy A51 5G، وجائزة الابتكار لتطبيقات البرامج والأجهزة المحمولة لقاعدة Samsung Wireless DeX، وجائزة الابتكار لخدمات البث لخدمة Samsung TV Plus، وجائزة الابتكار لشاشات العرض والتصوير الرقمي/ التصوير الفوتوغرافي، وجائزة الابتكار لأجهزة الصوت والفيديو المنزلية وملحقاتها، وجائزة الابتكار لمعدات الحاسوب وملحقاتها لمحرك التخزين الحاسوبي، وجائزة الابتكارات للتقنيات المدمجة وأجهزة الكمبيوتر وملحقاته لذاكرة Samsung uMCP (UFS 3.1 256GB + LPDDR5 12GB)، وجائزة الابتكار في الصحة والسلامة لحل الإضاءة الذكي Samsung LM283N.