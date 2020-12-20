أفضل هواتف الجيل الخامس

المصدر: إعداد: فاتن صبح

باتت هواتف الجيل الخامس (5G) أكثر واقعية اليوم من أي وقت مضى، سيما مع طرح شركة "أبل" أول موديلاتها منها بما يطرح السؤال ما إذا كان الوقت المناسب الآن لامتلاك جهاز من هذا النوع.

يذكر أن تلك الهواتف المتطورة تقدم أفضل الكاميرات الحديثة والشاشات الكبيرة والبطارية فائقة الحجم. أما الأسعار فتستحق التوقف عندها علماً أن بعضها يباع مقابل 600 دولار.

فيما يلي قائمة بأفضل 5 هواتف الجيل الخامس:

"أيفون 12 برو ماكس"

ذكر موقع "تومز غايد" أنه بعد التدقق من كافة هواتف "أبل" لشبكات الجيل الخامس تبين أن "أيفون 12 برو ماكس" هو أفضل هاتف (5G) حيث أنه لا يقدم شاشة رائعة وحسب، بل يتمتع ببطارية تدوم طويلاً وتعتبر الأفضل ضمن موديلات الفئة سيما أنه قد تدوم لمدة 11 ساعة من التصفح عبر الإنترنت.

"أيفون 12 برو"

وحل هاتف "أيفون 12 برو" في المرتبة الثانية حيث ذكرت شركة "أبل" أنها جمعت المزيد من حزم الجيل الخامس فيه بما يفوق أي هاتف آخر.

ويتيح ذلك للجهاز أن يعمل بنظام ال(5G) في غالبية الأماكن وبمعزل عن نوع شبكة الجيل الخامس الموجودة. كما يحظى الهاتف إضافة إلى المشغل القوي بثلاث كاميرات خلفية مزودة بجهاز "ليدار" للاستشعار.

"سامسونغ غالاكسي إس 20 بلاس"

ونال هاتف "سامسونغ غالاكسي إس 20 بلاس" أربعة نجوم ضمن التصنيف وأتى في المركز الثالث. ويعتبر الهاتف الأفضل الذي يعمل بنظام أندرويد للجيل الخامس. الميزة الأضعف لهذا الهاتف تتجلى في سعره الذي يقارب 1199 دولاراً بما لا يناسب أصحاب الميزانيات المحدودة.

"سامسونغ غالاكسي نوت 20 ألترا"

وجاء هاتف "سامسونغ غالاكسي نوت 20 ألترا" وفق تصنيف الموقع في المرتبة الرابعة ويعتبر من الهواتف الأكبر شاشة التي تبلغ 6.9 بوصة وتعمل مع أي شبكة متوفرة من الجيل الخامس كما ببطارية تدوم طويلاً وسلاسة في تلمس الشاشة والعمل عليها سيما في ألعاب الفيديو. إلا أن سعره يفوق سعر أي هاتف "سامسونغ" آخر يعمل بنظام ال (5G).

"أيفون 12 ميني"

وأثبت هاتف "أيفون 12 ميني" الذي تم تصنيفه في الموقع الخامس أنه لا يتعين على الهاتف أن يكون ضخماً ليصلك بشبكة الجيل المقبل. ويتميز هاتف "أيفون 12 ميني" بشاشة مضغوطة لا تتعدى 5.4 بوصة.

وتوزعت المراتب الباقية لهواتف الجيل الخامس على كل من الموديلات المختلفة لـ "أيفون" و"سامسونغ" إضافةً إلى أسماء أخرى دخلت على اللائحة مثل "إل جي" الذي يعتبر الأفضل سعراً لناحية المميزات، و"غوغل" الذي يتمتع بكاميرا متفوقة الأداء، و"تي سي إل" المخصص للأشخاص الذين لا يريدون إنفاق مبالغ كبيرة، و"وان بلاس" الهاتف الذي يطغى على اختيارات هواتف الجيل الخامس حتى اليوم.