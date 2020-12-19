شركات التكنولوجيا العملاقة تهيمن على العالم في 2020

المصدر: (باريس - أ ف ب)

كرست جائحة كوفيد - 19 من خلال تسريع عملية الانتقال الرقمي نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة مع مليارات المستخدمين اليوميين، إلا أنها شهدت يقظة لدى الدول حيال سطوتها الكبيرة.وكانت هذه الشركات تتمتع بموقع قوة قبل الجائحة إلا أنها بسطت هيمنتها الكاملة في عام 2020 ، وتعرف هذه الشركات بمختصر «غافام» أي غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل ومايكروسوفت وفي الصين بـ«باتكس» أي بايدو وعلي بابا وتنسنت وشيامو.

وتقول خبيرة الاقتصاد جويل توليدانو الأستاذة في جامعة باري-دوفين إن «نجمات» الرأسمالية الرقمية أعطت الانطباع أنها لا تقهر في عالم كانت تبدو فيه الكثير من الأمور متينة وصلبة ولكنها باتت ضعيفة اليوم. وفي حين تنفق الدول آلاف المليارات لتجنب الإفلاس راحت أسعار أسهم هذه الشركات ترتفع منذ يناير الماضي مع 35% لفيسبوك و67% لأمازون و68% لآبل.