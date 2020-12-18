«زوم» يرفع القيود عن طول المكالمات خلال العطلات

المصدر: لندن - رويترز

خلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة هذا العام، لن يواجه الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين فرقهم مرض «كوفيد 19» انقطاع تجمعاتهم الافتراضية على تطبيق زوم عند بلوغ الحد الأقصى للمكالمات للمشتركين بالمجان وهو 40 دقيقة.

وقالت شركة زوم لاتصالات الفيديو، التي أصبح تطبيقها ركيزة أساسية في التجمعات خلال فترة التباعد الاجتماعي في 2020، إنها ستزيل الحد الأقصى للمكالمات للمشتركين بالمجان خلال فترة العطلات.

ويشمل ذلك الاحتفالات بعشية ويوم عيد الميلاد ونهاية عطلة عيد الأنوار اليهودي وعيد كوانزا الذي يحتفل به الأمريكيون من أصل أفريقي، بالإضافة إلى ليلة رأس السنة وأول يوم في العام الجديد.

وزاد انتشار فيروس كورونا لمستويات قياسية في جميع أنحاء العالم خلال الموجة الثانية، الأمر الذي أجبر الكثيرين على البقاء في منازلهم والتخطيط لتجمعاتهم مع الأصدقاء والأسرة على الإنترنت بدلاً من ذلك.