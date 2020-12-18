تعرف على المعلومات التي يجمعها واتساب عنك

المصدر: البيان الإلكتروني

على الرغم من استخدام تطبيق "واتساب" للتواصل الاجتماعي نظام تشفير الرسائل، إلا أنه يواصل جمع الكثير من البيانات عن مستخدميه.

وذكر موقع "إنديا توداي" أنه بإمكان مستخدمي هواتف "آيفون" معرفة جميع المعلومات التي يجمعها "واتساب" عنهم. وذلك، على اعتبار أن متجر أبل يفرض على جميع التطبيقات توضيح البيانات التي تجمعها من مستخدميها، في إطار الشفافية".

وفيما يلي المعلومات التي يجمعها واتساب من كل مستخدم وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز.:

1- نوع الجهاز: يعرف واتساب نوع هاتفك وإصداره ونظام تشغيله.

2- بيانات الاستخدام: يعرف واتساب مدة استخدامك للتطبيق وفي أي وقت بالضبط ولأي غرض (مكالمات صوتية أو مرئية أو محادثات).

3- المشتريات: تتعلق بأي عملية شراء قمت بها باستخدام واتساب.

4- الموقع: مكان تواجدك وفي أي مدينة وفي أي منطقة، (ولكن ليس في أي منزل).

5- معلومات الاتصال: بالطبع رقم هاتفك.

6- جهات الاتصال: بإمكان واتساب الوصول إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك في قائمة الاتصال.

7- المعلومات المالية: يجمع التطبيق الشهير تفاصيل معلومات الدفع، عندما تستخدم WhatsApp Pay