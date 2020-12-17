قائمة هواتف ممنوعة من استخدام واتساب في 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

نصحت صفحة «دعم واتساب»، المستخدمين باستخدام أحدث إصدارات نظام التشغيل الخاص بهواتفهم للاستمتاع بجميع المميزات، كون التطبيق لن يعمل على أنظمة التشغيل الأقل من «Android 4.0.3» و«iOS 9» في العام المقبل.

ووفقاً لصحيفة الوطن المصرية فإن عدداً من الهواتف الذكية توقفت بها خدمة «واتساب» في عام 2020، بالإضافة إلى هواتف أخرى ستشهد تعطلا للتطبيق عليها مع بداية العام الجديد 2021.

هواتف توقفت عنها خدمة واتساب في 2020

نظام تشغيل Android 2.3.7

- Sony Xperia p

- Sony Xperia u

- HTC Sensation XE

- Sony Ericsson Xperia S

- Samsung Galaxy Note

- Lenovo K800

- Acer Liquid Z110

- Acer Liquid Z Duo Z110

- Sony Xperia ion LTE

- Sony Xperia U ST25a

- Samsung Galaxy S Lightray

- Samsung Galaxy S2 LTE

- Huawei Activa 4G M920

- Vodafone Smart II V860

- LG Optimus 3D Max P725

- Motorola XT532

- HTC Velocity 4G

هواتف نظام تشغيل iOS 7

- Iphone 4

- Iphone 5s

- Iphone 5c

- iPhone 5a

هواتف تحرم من واتساب في 2021

هواتف iPhone

لن يعمل واتساب على جميع إصدارات أيفون حتى «iphone 5»، ما يعني أن مستخدمي هواتف «iPhone 5» ،«iPhone 5S»، و«iPhone 6»، و «iPhone 6S»، في حاجة لتحديث نظام التشغيل إلى «iOS 9».

هواتف Android

سيتوقف التطبيق على جميع هواتف الأندرويد العاملة بإصدار أقدم من « 4.0.3» وهي:

- HTC Desire

- LG Optimus Black

- Motorola Droid Razr

- Samsung Galaxy S2

وربما يستمر البعض في استخدام تطبيق «WhatsApp» على هواتفهم الذكية القديمة، فقد تكون أنظمة التشغيل الخاصة بهم قد تلقت تصحيحًا مع تحديث.