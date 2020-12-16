هواوي تطلق عرض تخفيضات مباشر على الهواء بالإمارات 20 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

تعتزم هواوي إطلاق حدث تخفيضات HUAWEI DSF المباشر لمنح المستهلكين مجموعة أكبر من العروض الرائعة على شريحة واسعة من أجهزة هواوي. ويُقدم الحدث الرقمي المرتقب فرصة لتحقيق وفورات هائلة على جميع منتجات هواوي من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة الحديثة. وينطلق حدث تخفيضات HUAWEI DSF المباشر يوم 20 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 8:30 مساءً على قناة Huawei Arabia YouTube وصفحة Huawei AE Facebook.

ويأتي الحدث الجديد في أعقاب النجاح الكبير للحدث الرقمي HUAWEI MEGA LIVE SALE، والذي حقق إجمالي مبيعات بقيمة 1,050,000 خلال أول 30 دقيقة فقط. ومن المتوقع أن يحظى حدث مهرجان دبي للتسوق بمعدلات الإقبال ذاتها، لا سيما وأنّها ستُتيح للمستهلكين فرصة الحصول على حسومات كبيرة خلال التخفيضات الخاطفة والعروض الحصرية والصفقات الضخمة المتاحة لعشر دقائق فقط على منتجات مثل HUAWEI Mate30 Pro 5G وسماعات HUAWEI FreeBuds Studio الجديدة وحاسوب HUAWEI MateBook X Pro القوي.

ويعكس الحدث المباشر هذا التزام هواوي الراسخ بالمبيعات المباشرة والتسوق الرقمي عبر الإنترنت، والتي شهدت نمواً لافتاً مؤخراً بسبب الظروف الحالية وتطور المنصات الرقمية.

وسيتم بث حدث تخفيضات HUAWEI DSF المباشر باللغة العربية في 20 ديسمبر الجاري من قبل نجم كرة القدم عادل جمال وشقيقه عمار جمال إلى جانب عادل علي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً [بتوقيت الإمارات].

وسيحظى المستهلكون بفرصة الاستفادة من صفقات حصرية وعروض متنوعة تشمل تخفيضات خاطفة وسحوبات الحظ وخدمة التوصيل في اليوم التالي وغيرها الكثير.