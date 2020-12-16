سيسكو توسّع منظومة تطبيقات «ويبكس» لمتطلبات العمل المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سيسكو عن توسيع منظومة تطبيقات «ويبكس Webex» عبر إطلاق مجموعة جديدة من التطبيقات، بالإضافة إلى إحداث تكامل سلس مع عدد من أبرز تطبيقات العمل الأخرى. وتأتي هذه التحسينات الجديدة في إطار سعي الشركة إلى تمكين المؤسسات من توفير تجارب رقمية مواكبة لمتطلبات مساحات العمل المستقبلية.

ولضمان استفادة الجميع من هذه المنصة، أعلنت سيسكو اليوم عن مركز تطبيقات «ويبكس» الجديد والذي أصبح متاحاً اليوم ليسهّل على المستخدمين العثور على قدرات تطبيقات الأخرى من بعد إحداث التكامل مع تطبيقات عمل جديدة واستخدامها ضمن مساحات المراسلة الخاصة بـ «ويبكس» وقريباً في اجتماعات «ويبكس». وسعياً إلى ترسيخ مفهوم مساحة عمل رقمية زكية، سيصبح المستخدم قادراً على إضافة تطبيقات خارجية والتعاون معها بسهولة خلال اجتماع «ويبكس» وحفظ العمل لمتابعته فيما بعد.

وفي هذه المناسبة، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تهدف رؤيتنا ببناء نهج قوي مفتوح قائم على منظومة متكاملة للشركاء لضمان العمل بسهولة وانسيابية عبر Webex بغض النظر عن التطبيق المُستخدم بحيث تكون التجربة ممتعة ومتكاملة ومنسجمة تماماً مع تطلعات المستخدم».

وتعد Box و Dropbox و Salesforce و ServiceNow و Workplace by Facebook من بين الشركاء الأوائل الذين سيدعمون عمليات التكامل المُنشأة مسبقاً.