شركة هواوي تطلق برنامجها البديل لأندرويد

المصدر: وكالات

أعلنت شركة "هواوي" عن بدء الاختبار التجريبي المفتوح لنظام التشغيل الخاص بها HarmonyOS 2.0.

وقالت الشركة إن برنامجها الجديد أصبح متاحا على الموقع الرسمي.

يمكن لمالكي Huawei P40 وP40 Pro وMate 30 وMate 30 Pro والأجهزة اللوحية MatePad Pro التسجيل في برنامج الاختبار التجريبي.

تخطط "هواوي" لاستلام أكثر من 100 مليون جهاز لنظام التشغيل في عام 2021. تم وضع نظام Android البديل من Huawei باعتباره نظام التشغيل "إنترنت كل شيء".

وتم تصميم HarmonyOS 2.0 ليتم تثبيته ليس فقط على الهواتف الذكية، ولكن أيضا على الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء وأنظمة السيارات والأجهزة المنزلية.