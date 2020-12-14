أمازون تطلق خدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أمازون اليوم عن إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تسهيل عمليات الدفع عبر الإنترنت على الشركات.

وتميز خدمات الدفع الإلكتروني الجديدة بسهولة الاستخدام وتعزّز تقنيات أمازون الموثوقة والقابلة للتطوير.

ومع إطلاق أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، بإمكان الشركات التي تلجأ إلى هذه الخدمة الوصول إلى مجموعة من خدمات الدفع التي تمكّنها من قبول عمليات الدفع الإلكترونية باستخدام طرق الدفع العالمية والمحلية، وتقديم إمكانية الأقساط الميسّرة للعملاء لجعل تكلفة عمليات الشراء معقولة، ومراقبة أداء الدفع على مدار الساعة.

وتعالج أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني معاملات الدفع لآلاف الشركات عبر قطاعات مختلفة، من الطيران إلى السياحة والسفر، والتجزئة والتأمين والقطاع العقاري والحكومي وغيرها.

وصرّح فهد العقيل، المدير التنفيذي لمنظومة المدفوعات السعودية قائلاً: "نحن متحمسونً للفصل التالي مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني التي ستتيح المزيد من الفرص لعمليات الدفع الرقمية في المملكة العربية السعودية فضلاً على كونها تضيف تنوّعاً إلى خيارات الدفع الآمنة اللاتلامسية والمريحة لعملائنا السعوديين."

وصرّح من جانبه طارق رؤوف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، شركة البنوك المصرية، قائلاً: "نتطلع إلى إحداث تأثير أكبر في الأعمال من خلال شراكتنا مع أمازون. ونحن متفائلون بشأن إطلاق أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر، والتي نؤمن بأنها سترتقي بالسوق الإلكتروني المحلي إلى مستويات جديدة."

تتمتّع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني بمجموعة كبيرة من الشركاء بما في ذلك المصارف الرائدة مثل بنك رأس الخيمة وبنك أبو ظبي الأول، والمشرق، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري. ويشمل الشركاء أيضاً برامج البطاقات المحلية مثل مدى، وميزة، وبرامج البطاقات الدولية مثل فيزا وماستر كارد.

وأضاف سدودي قائلاً: "نحن ندرك التحديات التي تواجه إنشاء نشاط تجاري عبر الإنترنت، لذلك، ومع هذا الإطلاق الجديد، قمنا بتبسيط عملية إنشاء حسابات التجار للسماح للشركات بالبدء بشكل أسرع في قبول عمليات الدفع الإلكتروني، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة أعمالها. وتشمل آليات أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني وصفاً سهل الفهم للخدمات وتأثيرها على الأعمال، وعروضاً توضيحية لتجربة العميل النهائي، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الملاحظات بشكل استباقي، فضلاً على الشفافية الكاملة والآمنة في الأسعار."

وستتمكن الشركات الجديدة التي تستخدم أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني من قبول عمليات الدفع عبر الإنترنت بسهولة عن طريق الاختيار من مجموعة محددة من الخدمات التي تناسب احتياجات العملاء إضافة إلى الوصول إلى محتوًى غني لمساعدتهم في التحول الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك أطلقت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني خدمات جديدة ومطورة من شأنها أن تسمح للشركات بخدمة عملائها بشكل أفضل، بما في ذلك توفير تقارير مفصلة مع أفكار قابلة للتنفيذ، ومراقبة في الوقت الفعلي لأنشطة الدفع الخاصة بهم. وكجزء من باقة الخدمات الجديدة، يمكن للشركات الحصول على مصادقة أفضل للمعاملات مع تقليل أسباب تأخير أو تبطيء العمليات عند القيام بالسداد. ويمكن للشركات أيضاً إنشاء لوحة معلومات خاصة بها من خلال دمج بياناتها من مصادر مختلفة مما يساعدها على تتبّع العمليات وتحقيق أهدافها.