مسلم بن حم يطلق مجلسه الذكي لتقديم أفكار استعداد الإمارات لـ 50 سنة المقبلة

المصدر: العين - البيان

شهد الشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، إطلاق مجلس «بن حم» الذكي، المنصة الرقمية التي تتيح المجال لجميع القاطنين في دولة الإمارات مشاركة أفكارهم ومشاريعهم في مختلف المجالات.

ويأتي إطلاق مجلس «بن حم» الذكي، كنافذة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين في الإمارات للمساهمة في تقديم الأفكار والمقترحات والابتكارات ضمن استعدادات الدولة للخمسين العام المقبلة، وكذلك في إطار التحول الكبير الذي تشهده الدولة، نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يوفر الوقت والجهد ويحسن من الخدمات المقدمة للجمهور، حيث يمكن الولوج لهذه المنصة من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهواتف الذكية (غوغل بلاي وآبل ستور) لتتيح للجميع استخدامها في أي وقت وأي مكان.

وقال الشيخ مسلم بن حم: «يسعدنا إطلاق مجلس بن حم الذكي الذي يعد ترجمة لرؤى القيادة الرشيدة الساعية دوماً إلى تشجيع المواطنين على

الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتسخيرها فيما يفيد القاطنين على هذه الأرض الطيبة».

وتابع بن حم: «إن دولة الإمارات تعد من أوائل دول العالم استخداماً للتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في مختلف مجالات الحياة ويرجع ذلك إلى البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، حيث استثمرت الإمارات منذ فترة طويلة في تطوير البنية التحتية الرقمية لمختلف القطاعات؛ بهدف تسخير التكنولوجيا الحديثة في إدارة اقتصاد الدولة وخدماتها، وذلك انطلاقاً من إدراك الحكومة في دولة الإمارات وقناعتها الراسخة بالتأثير الهائل لهذه التقنيات في رسم طريق المستقبل، حتى أصبحت جودة البنية التحتية الرقمية في الإمارات لا تقل عن جودة البنية التحتية التقليدية».

وأضاف: «ونحن على مقربة من بداية عام الخمسين يأتي إطلاق مجلس بن حم الذكي يأتي انسجاماً مع تطلعات القيادة الحكيمة التي تعمل على إشراك جميع فئات وأفراد المجتمع في الجهود الوطنية للاستعداد للخمسين عاماً القادمة من خلال ترجمة جميع الأفكار والمقترحات إلى خطط عمل ومبادرات تخدم توجه الدولة للخمسين عاماً القادمة، وتدعم احتياجات وتطلعات جميع أفراد المجتمع».

وعن آلية عمل التطبيق، أوضح الدكتور بخيت بن سالم العامري، مدير عام موقع «بن حم» الذكي: «إن المجلس يتيح المجال لشرائح المجتمع كافة المساهمة في عملية التطوير والتحديث التي نعيشها بشكل مستمر في الإمارات وفي مختلف القطاعات، وذلك عن طريق اقتراح أفكار خلاقة ومبادرات تساعد على تسهيل وتسريع عملية الإنتاج وتقديم الخدمات".

وتابع: «بعد تسجيل الدخول إلى المنصة يستطيع الزائر الاختيار من بين المجالات الموجودة في مجلس بن حم الذكي ومشاركة الفكرة أو المشروع الخاصة به، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة ليتم الاطلاع عليها من قبل فريق العمل الخاص بالمجلس وعرضها خلال الاجتماعات الدورية، لتتم مناقشة الأفكار المتميزة ومن ثم التواصل من أصحابها لمناقشة طريقة تنفيذها على أرض الواقع».

ويمكن الوصول إلى مجلس بن حم الذكي من خلال الموقع الإلكتروني: https://binhammajlis.ae/ar/home-ar/، وأيضاً من خلال التطبيق المتوافر على غوغل بلاي وآبل ستور.