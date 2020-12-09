منصة سامسونغ لإنترنت الأشياء تدعم أجهزة غوغل للمنزل الذكي الشهر المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الأربعاء أنها أبرمت شراكة مع غوغل حول أجهزة المنازل الذكية، في الوقت الذي تحاول فيه شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة توسيع وجودها في مجال أنترنت الأشياء.

وقالت سامسونغ إن منصة إنترنت الأشياء الخاصة بها "سمارت ثينغس" (SmartThings) ستدعم أجهزة "نيست" من غوغل، بما يشمل منظم الحرارة والكاميرات وأجراس الأبواب، بدءًا من الشهر المقبل، وفق ما نقلت "يونهاب".

من خلال الاندماج الأحدث سيتمكن مستخدمو "سمارت ثينغس" من التحكم في جهاز منظم حرارة "نيست" لضبط درجة الحرارة، ومشاهدة محتوى الكاميرات الحي عبر كاميرات نيست الخارجية والتحقق ممن يقف أمام الباب عن طريق "نيست هاللو".

ويمكن للمستخدم دمج أجهزة "نيست" بالأجهزة الأخرى المعتمدة من منصة "سمارت ثينغس" والتحكم في وظائفها عبر الأوامر الصوتية أو من خلال تطبيق هاتفي وفقا لسامسونغ.

وقالت سامسونغ "بعد الاندماج بين منصة "سمارت ثينغس" وشركة مرسيدس بينز، تمثل الشراكة الجديدة مع غوغل التزام الخطوة الجديدة للمنصة بالابتكار التكنولوجي والعمل مع أطراف ثالثة لخلق معيار عالمي للمنزل الذكي".

وأضافت "تركز الشركة على تبسيط تطوير التكنولوجيا الذكية للمصنعين وزيادة التوافق من أجل المستهلكين".

وأفادت سامسونغ بأن هناك أكثر من 180 علامة تجارية معتمدة و63 مليون مستخدم نشط على منصتها "سمارت ثينغس".