ثغرة أمنية قد تستغل في اختراق هواتف آيفون

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الخبير التقني الشهير Ian Beer عن ثغرة برمجية توصل إليها، من الممكن استغلالها في اختراق هواتف آيفون والتحكم بها عن بعد.

وتبعا للخبير فإن الثغرة المكتشفة في أنظمة هواتف آيفون والتي تحمل الرمز CVE-2020-3843، من الممكن استغلالها للوصول واختراق هذه الهواتف عن بعد عبر شبكات Wi-Fi. وفقا لروسيا اليوم.

والخطير في هذه الثغرة تبعا للمعلومات هو "أنها قد تسمح للمخترق بالوصول إلى جهاز الضحية والتحكم بالجهاز عن بعد، والاطلاع غلى سجلات الرسائل والصور والبريد الإلكتروني الموجودة في الهاتف، ودون أن ينتبه صاحب الهاتف للأمر".

وأشار الخبير المشكلة في هذا الأمر تتركز بالبروتوكول الخاص الذي طورته شركة آبل لأجهزتها لتبادل البيانات عبر AirDrop وAirPlay والبرامج المشابهة التي تعتمد على شبكات Wi-Fi، لكن اختراق الأجهزة عن طريق هذه الثغرة لم يكن بالأمر السهل فقد استغرق منه 6 أشهر من العمل للوصول إلى هذه النتيجة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة آبل كانت قد عالجت مشكلة الثغرة المذكورة في أنظمة iOS عبر تحديث iOS 13.5 الذي أطلق في مايو الفائت، لذا ينصح الخبراء أصحاب هواتف آيفون الذين تعمل أجهزتهم بإصدارات قديمة لأنظمة التشغيل بتحديث أنظمتها باستمرار.