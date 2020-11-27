الكشف عن التكلفة الفعلية لهاتف ‏آيفون 12

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد ان كشفت شركة «آبل» عن هاتفي آيفون 12 وآيفون طراز برو أخيراً أعلن مختبر ياباني متخصص في تفكيك الأجهزة التكلفة الفعلية لإنتاج الهاتفين الجديدين.

وقال مختبر "Fomalhaut Techno Solutions" إن تكلفة إنتاج هاتف "آيفون 12" الذكي لا تتعدى 373 دولارا أمريكيا، في حين لا تتجاوز تكلفة إنتاج "آيفون برو" 406 دولارات.

ويباع "آيفون 12" حاليا في الأسواق بسعر يبدأ من 829 دولارا، مقابل 999 دولارا لطراز "برو".

وفيما يتعلق بالتكاليف الفردية للمكونات، فقد كانت التكلفة العليا لـ"كوالكوم إكس 55 5 جي" التي تبلغ 90 دولارا لكل هاتف، ثم شاشات OLED التي تنتجها شركة سامسونغ الكورية المنافسة، والتي يقدر سعرها بنحو 70 دولارا، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

كما تبلغ تكلفة إنتاج المعالج "بيونيك إيه 14" نحو 40 دولارا، في حين تصل تكلفة ذاكرة الوصول العشوائي (رام) إلى نحو 12.8 دولارا لكل هاتف.

ونشر المختبر رسما يوضح مصدر كل مورد لمكونات الهاتف، حيث تشكل كوريا الجنوبية ما نسبته 26.8 في المئة من جميع المكونات الخاصة بهاتفي أبل الحديثين، ثم تأتي الولايات المتحدة بنسبة 21.9 في المئة، ثم اليابان بنسبة 13.6 في المئة.

يشار إلى أن الشركة الأمريكية العملاقة لا تزال تجمّع غالبية هواتفها في الصين.