"سناب شات" يعلن عن جوائز مالية لمن ينشر لقطات مسلية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن تطبيق "سناب شات" عن إضافة ميزة جديدة للبرنامج باسم "سبوت لايت".

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين مشاهدة أفضل اللقطات التي ينشرها ملايين المشتركين بالتطبيق في سلسلة مستمرة. وهي شبيهة بميزة يفضلها الكثير من مستخدمي TikTok. وفقا لروسيا اليوم.

ولتشجيع المستخدمين على نشر لقطاتهم المميزة عبر هذه الخدمة ستقدم الشركة المسؤولة عن "سناب شات" للمستخدمين جوائز مادية يومية تصل قيمتها إلى مليون دولار، وستمنح هذه الجوائز لأصحاب المحتوى وفق شروط معايير تتعلق بالفيديوهات وللناشرين شريطة أن تكون أعمارهم فوق 16 سنة.

وستتوفر هذه الميزة حاليا بصورة تجريبية لمستخدمي "سناب شات" في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، والنرويج، وكندا، والسويد، وألمانيا، وفرنسا، ونيوزلندا، والدنمارك، ومن المفترض أن تصل إلى المستخدمين في باقي البلدان قريبا.

وتأتي الميزة الجديدة في إطار محاولة شركة سناب توزيع مقدار المحتوى الترفيهي المتاح للمستخدمين، حيث كانت مشاهدات مستخدمي تطبيق سناب شات مقتصرة على المحتوى الذي ينشره أصدقاؤهم، أو الناشرون البارزون في قسم Discover داخل التطبيق.