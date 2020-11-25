"سناب شات" يعلن عن جوائز مالية لمن ينشر لقطات مسلية
أعلن تطبيق "سناب شات" عن إضافة ميزة جديدة للبرنامج باسم "سبوت لايت".
ولتشجيع المستخدمين على نشر لقطاتهم المميزة عبر هذه الخدمة ستقدم الشركة المسؤولة عن "سناب شات" للمستخدمين جوائز مادية يومية تصل قيمتها إلى مليون دولار، وستمنح هذه الجوائز لأصحاب المحتوى وفق شروط معايير تتعلق بالفيديوهات وللناشرين شريطة أن تكون أعمارهم فوق 16 سنة.
وستتوفر هذه الميزة حاليا بصورة تجريبية لمستخدمي "سناب شات" في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، والنرويج، وكندا، والسويد، وألمانيا، وفرنسا، ونيوزلندا، والدنمارك، ومن المفترض أن تصل إلى المستخدمين في باقي البلدان قريبا.
وتأتي الميزة الجديدة في إطار محاولة شركة سناب توزيع مقدار المحتوى الترفيهي المتاح للمستخدمين، حيث كانت مشاهدات مستخدمي تطبيق سناب شات مقتصرة على المحتوى الذي ينشره أصدقاؤهم، أو الناشرون البارزون في قسم Discover داخل التطبيق.