بعد حريق فى أحد المنازل.. تحذيرات من ترك الهاتف فى الشحن أثناء النوم

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت خدمات الإطفاء والطوارئ بمقاطعة أونتاريو فى كندا، من مخاطر شحن الهاتف المحمول بجوار السرير أثناء النوم، وذلك بعد توثيق حريق شب فى أحد المنازل، بسبب شحن هاتف محمول ، ونشرت صورا توضح خطورة الحادث.

ووفقا لموقع خدمات الإطفاء والطوارئ فى المدينة، قال: "نحن نتفهم مدى تعلقك بهاتفك ولكن لا تشحنه أثناء نومك، أو وهو تحت وسادتك"، حيث طلب المتحدث باسم خدمات الإطفاء، من السكان شحن هواتفهم على أسطح صلبة غبر قابلة للاحتراق، مشيرا إلى أن هذا الحادث ليس هو الأول من نوعها، ففى عام 2014 انفجر هاتف طالبة جامعية عندما كانت تشحنه واشتعلت النيران فى سريرها.

وكان خبراء فى الأمن والسلامة، حثوا الأشخاص الذين يعملون من المنزل خلال تفشى فيروس كورونا على توخي الحذر بشأن أجهزتهم الكهربائية، إذ حذروا على وجه التحديد من شحن الأجهزة على الأسرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد استطلاع حديث، أن أكثر من ثلث الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الكهربائية خلال العمل من المنزل غير مدركين للمخاطر التي يشكلونها، وذكر ما يقرب 44 % من المشاركين فى الاستطلاع، إنهم يستخدمون "المشتركات الكهربائية" ويصلونها معا في آخر لمد الأسلاك، وهذه مخاطر كهربائية يمكن أن تشكل خطر الحريق.