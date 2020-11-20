غوغل تشفّر الرسائل المتبادلة بين مستخدمي أندرويد

المصدر: ا ف ب

أعلنت "غوغل" أنها ستقوم بتشفير عمليات تبادل الرسائل لمستخدمي "أندرويد"، نظام تشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها، وهو إجراء من شأنه أن يزيد من صعوبة قراءة الرسائل النصية من قبل جهات ثالثة مثل أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات.

وقالت الشركة في بيان "يضمن التشفير عدم تمكن أي شخص أو جهة بما في ذلك غوغل والجهات الخارجية من قراءة محتوى رسائلك أثناء انتقالها من هاتفك إلى هاتف المتلقي".

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التشفير خلال هذا الشهر بمرحلة تجريبية تستمر حتى العام المقبل.

كذلك أعلنت المجموعة الأمريكية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، تحديث المعيار الفني للرسائل النصية: ينتقل من الرسائل القصيرة (خدمة الرسائل القصيرة) إلى "آر سي أس" (خدمات الاتصالات الغنية) التي تشمل مزيدا من الميزات منها الصور ومقاطع الفيديو.

وتوفر الرسائل المشفرة ضمانات أفضل للسرّية والأمان للمستخدمين الذين اعتمدوا على نطاق واسع تطبيقات للمراسلة منها "واتساب" (فيسبوك) و"آي مسدج" (آبل) و"تيليغرام" و"سيغنل"لهذه الأسباب.