آبل تعترف بمشكلات تتعلق بآيفون 12

المصدر: وكالات

اعترفت شركة آبل في تدوينة لها على الإنترنت إلى وجود مشكلات تتعلق باقتران هواتف 12 آيفون الجديدة مع الأجهزة المخصصة لضعيفي السمع.

وأشار مطورو هواتف آيفون إلى "أن بعض مالكي أجهزة 12 آيفون بمختلف نماذجها قد يلاحظون مشكلات عند اقتران هذه الأجهزة مع السماعات اللاسلكية المخصصة لضعيفي السمع، فبعد أن تقترن هذه الهواتف مع السماعات قد تبدأ السماعات بإصدار أصوات غريبة مثل الطقطقة أو أصوات حادة أو ضوضاء". بحسب "روسيا" اليوم.

ووعد المطورون مستخدمي أجهزة آبل "بأن المشكلات المذكورة سابقا ستتم معالجتها في أقرب وقت، مع إصدار تحديث جديد لأنظمة أجهزتهم".

وكان بعض مشتري هواتف 12 آيفون الجديدة قد أشاروا في وقت سابق أيضا إلى أنهم "غير راضين عن التصميم الخارجي لهياكل هواتفهم، إذ ادعوا أن الحروف الحادة في تصميم الهيكل غير مريحة عند حمل الهاتف باليد، بل وتترك آثارا على الجلد عند الإمساك بالهاتف".