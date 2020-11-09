«غوغل» تحذر من هواتف الأندرويد القديمة

المصدر: وكالات

حذرت شركة "غوغل" الأمريكية مستخدمي هواتف "اندرويد"من أن أجهزتهم قد لا تكون آمنة في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "شرق الأوسط"، قالت شركة "غوغل" إن هواتف "أندرويد" القديمة لن تحظى بتقنيات مواقف الويب الآمنة، بحلول سبتمبر 2021. موضحة أن مستخدمي الهواتف القديمة بدءا من نظام تشغيل "أندرويد نوغه 7.1.1" وما هو أقدم قد يضطرون إلى ترقية هواتفهم قبل الموعد المحدد.

وشددت الشركة أنها لن تتمكن من توفير الدعم الأمني ولا مواقع الويب الآمنة لتلك الهواتف تدريجيا خلال عام 2021، وستزيل الدعم نهائيا في سبتمبر 2021.

من جانبهم، طرح عدد من الخبراء بديلا وصفوه بالجيد في حال عدم رغبة الشخص في ترقية هاتف "أندرويد" الخاص به. مشيرين إلى أن هذا البديل يتمثل في تثبيت متصفح "موزيلا فاير فوكس"، والذي يدعم تقنيات التصفح الآمن ومواقع الويب الآمنة على تلك الأجهزة.