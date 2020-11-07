فريق سعودي يخترع خوذة ذكية لخدمة مرضى الشلل التام

المصدر: البيان الإلكتروني

اخترع 4 شبّان سعوديين خوذة ذكية تمكن مرضى الشلل التام الذين لا يستطيعون الكلام والحركة، من التحكم في جميع الأجهزة عبر الإنترنت، وإرسال رسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إغلاق العينين.

وقالت صحيفة " عكاظ" أنه تم الكشف عن هذا الاختراع خلال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب عبر الإتصال المرئي ، حيث تم أول عرض عام لاختراع الجهاز القابل للارتداء ومتعدد الاستخدامات لخدمة مرضى الأعصاب الذين يواجهون صعوبة في الحركة والكلام، حيث يقوم بقراءة موجات الدماغ وتحويلها إلى مهمات يتم تحديدها عند الحاجة، عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في ملاءمة المهام المرغوب بها، كما يمكن إرسال أوامر للتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس فريق BRAIN AI المهندس فيصل العتيبي أن الفكرة جديدة في تقنيتها التي لا تحتاج لتدخل جراحي وسهولة الارتداء مع الحرص على توفير الخوذة بسعر مناسب ورخيص ليستمتع به ذوو الاحتياجات الخاصة، والمهتمون في التقنية والألعاب، مشيراً إلى أنهم عرضوا فكرتهم في هاكاثون MIT للابتكار الصحي، وفازوا بالمركز الأول في مسار صحة العقل عام 2018.

وأوضح أن الفكرة كانت عبارة عن التحكم في الأجهزة بواسطة موجات الدماغ، وتطورت لتشمل التحكم بالأجهزة المتصلة بالإنترنت القريبة والبعيدة، بالإضافة إلى التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي.

وطوّر العتيبي ورفاقه ياسر سكوبي وحسام العنزي وماجد الفاضل، فكرتهم واستثمار خبراتهم في هندسة الكهرباء والهندسة الطبية الحيوية ونظم المعلومات، وأسسوا شركة ناشئة مبنية على البحث والابتكار في المجال الصحي وإنترنت الأشياء، ويهدفون حالياً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم في الاندماج مع المجتمع، مع خطة مستقبلية ومستقبلًا تمكّن الاشخاص بالتحكم بألعاب الفيديو.

ويحظى الفريق بدعم مشترك من وزارة الصحة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في مسرعة القطاع الصحي للعمل على وصوله للعالمية وتصنيعه بشكل كبير وتوزيعه على مستوى العالم.