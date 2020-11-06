واتساب يتيح خدمة غير مسبوقة في الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق تطبيق واتس آب لتبادل الرسائل عبر الانترنت والمملوك لشركة فيسبوك، خدمة الدفع الالكتروني لمستخدميه في مختلف أنحاء الهند، وهي ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم.

وذكرت الشركة في تدوينة أنها حصلت على موافقة الشركة الوطنية للمدفوعات في الهند للعمل على واجهة الدفع الموحدة في البلاد، والتي تتيح إجراء تعاملات مصرفية مع أكثر من 160 بنك في الهند.

وقال مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، إن الخدمة الجديدة تتوافر على المنصة بعشر لغات إقليمية هندية.

وذكرت الشركة الوطنية للمدفوعات في الهند أن الشركة الأمريكية يمكنها توسيع قاعدة خدمة الدفع الخاصة بها تدريجيا بدءا من عشرين مليون مستخدم.

وفي ظل وجود أكثر من 400 مليون مستخدم نشط لواتس آب في الهند، فإنها تعتبر أكبر سوق للتطبيق في العالم، وتتوقع الشركة اجتذاب حصة كبيرة من المستخدمين على واجهة الدفع الموحدة، نظرا للشعبية التي تتمتع بها، وفقا لوكالةالأنباء الألمانية د ب أ.

ويوجد في الهند أكثر من 718 مليون مستخدم للانترنت، وهي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد مستخدمي الشبكة الدولية في العالم.