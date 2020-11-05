واتساب يطلق ميزة انتظرها الملايين

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة انتظرها الملايين حول العالم .

وتبعا لمدونة أصدرها واتساب فإن الميزة الجديدة التي بدأ اختبارها عن بعض المستخدمين ستسمح بكتابة رسائل تختفي من تلقاء نفسها بعد 7 أيام.

وجاء في المدونة "غالبا ما تبقى رسائل واتساب في هواتفنا إلى الأبد، وفي الوقت الذي تعتبر الرسائل والذكريات المتعلقة بالأحباء والأصدقاء مهمة جدا بالنسبة لنا توجد بعض الرسائل التي لا قيمة لها أحيانا، ولذلك يسعدنا أن نقدم للمستخدمين ميزة الرسائل القابلة للاختفاء من تلقاء نفسها.. لقد حددنا مهلة السبعة أيام لأننا نعتبرها مثالية، وخلال هذه الفترة يمكن للمستخدم أن يستذكر المراسلات التي ستختفي، والتي قد تضم قوائم التسوق أو عنواين المتاجر أو غيرها من الأمور التي يحتاج إليها، وبعدها ستختفي هذه المعلومات عندنا ولن تصبح ضرورية".

وأشارت المدونة وفقا لروسيا اليوم إلى أنه يمكن لأي مستخدم في الدردشات الخاصة أن يفعّل هذه الميزة أو يلغيها في المحادثة مع شخص آخر، أما في المراسلات الجماعية عبر واتساب فيمكن لمنشئ مجموعة المراسلة فقط أن يفعّل هذه الميزة أو يلغيها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة ستظهر للمستخدمين في مختلف بلدان العالم تباعا خلال الشهر الجاري.