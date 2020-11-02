مصري يكتشف ثغرة أمنية في فيسبوك والموقع يكرمه

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح المهندس محمد عبد العاطي من مدينة الاقصر في مصر في اكتشاف ثغرات أمنية على موقع "فيس بوك"، وكافأته إدارة الموقع وتم وضعه فى قائمة الشرف الخاصة بالباحثين الأمنيين لعام 2020، وذلك ضمن الذين تمكنوا من اكتشاف ثغرات أمنية على الموقع عقب نجاحه في اكتشاف ثغرة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.



وأكد المهندس محمد عبد العاطي، أنه تم تكريمه بعد أن اكتشف مشكلة أمنية في أحد عناصر البنية التحتية التي تقوم الشركة باستخدامها وتسمح باستخراج بعض المعلومات عن النظام الداخلي لخوادم "فيسبوك".

وقال إنه أبلغ إدارة الموقع عن الثغرة أثناء فترة الحظر المفروض بسبب وباء كورونا، حيث تواصل مع فريق "فيسبوك" أكثر من مرة لمراجعة التفاصيل الفنية الخاصة بالثغرة بشكل دقيق قبل أن يتم إغلاق الثغرة وتسجيله في قائمة الشرف، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

والجدير بالذكر أن "فيسبوك" من المواقع التي تسمح لمكتشفي الثغرات الأمنية بالبحث عن الثغرات فيه وإبلاغها للموقع بدون استغلالها بشكل مضر للموقع أو المستخدمين، ويتم إدراج مكتشفين الثغرات في قائمة شرف يتم تحديثها بشكل سنوي. وأشار عبد العاطي إلى أنه قد سبق له الإبلاغ عن ثغرات مختلفة في موقع "فيسبوك"، وهي المرة الرابعة التي تم إدراج اسمه في قائمة الشرف.