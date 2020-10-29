"أبل" تطوّر محرك بحث لمنافسة غوغل

المصدر: أ ف ب

سرّعت أبل العمل على تطوير محرك بحث خاص بها يسمح لصانع آيفون تقديم بديل عن محرك غوغل، وفق ما أورد تقرير لصحيفة فايننشل تايمز أمس الأربعاء.

وقال التقرير، الذي استند الى مصدر لم يسمه، إن هناك علامات على تقنيات البحث تظهر في نظام تشغيل أبل الأحدث "آي او أس 14".

وتأتي هذه الخطوة وسط تدقيق متزايد من هيئات مكافحة الاحتكار التي تقاضي غوغل في الولايات المتحدة على خلفية هيمنتها المطلقة على تقنيات البحث.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية في جزء من الدعوى القضائية الى أن محرك غوغل يدفع لشركة أبل مليارات الدولارات كي يكون محرك البحث الرئيسي على الأجهزة العاملة بنظام "آي أو أس".

وحاولت وكالة فرانس برس الحصول على إيضاح من شركة أبل التي لم ترد على الفور. وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن أبل بدأت القيام بأبحاث داخلية من أجل إنشاء محرك بحث خاص بها.

ووفق فايننشل تايمز، فقد وظّفت أبل قبل عامين جون جياناندريا الذي عمل في غوغل كرئيس لقسم البحث والذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف لبناء قدرات في هذا المجال وتعزيز قدرات المساعد الشخصي سيري.