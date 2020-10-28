كيف تحذف رسالة من "واتساب" بعد يوم من إرسالها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف خبير روسي عن طريقة جديدة يمكن من خلالها حذف رسالة مرسلة في "واتسآب" بعد يوم من إرسالها.

وأوضح بافيل مياسويدوف، المدير التنفيذي لوكالة "برايم"، بحسب موقع "سبوتنيك" الإخباري، أنه على الرغم من أن خاصية إرسال الرسائل توفر 68 دقيقة فقط لحذف الرسالة المرسلة، فإنه لا يزال من الممكن القيام بذلك بعد انقضاء الوقت المحدد، لكن يتعين تغيير التاريخ والوقت على الهاتف.

وشرح مياسويدوف طريقة ذلك قائلاً: "أولاً، تحتاج إلى ضبط وضع الطائرة على هاتفك الذكي حتى لا يتلقى الجهاز رسائل جديدة، ثم يجب عليك تعيين التاريخ والوقت الأقرب للوقت الذي تم إرسال الرسالة فيه، ويجب ألَّا يزيد الفرق عن 68 دقيقة محددة، وبعد ذلك يمكنك حذف الرسالة في برنامج المراسلة وإعادة الإعدادات والتاريخ الحالي".

وأضاف أنه يمكن قراءة الرسالة المحذوفة بطريقتين، الأولى عن طريق استخدام تطبيقات متاحة بكثرة على شبكة الإنترنيت وهي مخصصة لقراءة الرسائل التي تم حذفها بعد إرسالها، ولكن هناك "خطر" أن تكون جميع مراسلاتك متاحة للمهاجمين، والطريقة الثانية هي استخدام وظيفة المزامنة، وهي متوافرة فقط في نظام "أندرويد".

وذكر الخبير أنه إذا كان الهاتف يحتفظ بنسخة احتياطية، ولم يكن لديه المساحة التخزينية لحفظ المراسلات الجديدة، فقد يعرض الرسائل المحذوفة، وحينها يجب التصرف بحذر، لأن الرسائل التي تم حذفها ستظهر على الجهاز.

ولفت إلى أنه إذا حدث خطأ وحُذفت الرسالة من الجهاز فقط، فلن يتمكن الجميع من محوها، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة، سيتم فقد التحكم في الرسائل، ولن تساعد إلا البرامج الخاصة التي يجب تثبيتها بشكل منفصل.