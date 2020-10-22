تطبيق «تاب تو فون» يدعم قبول المدفوعات غير التلامسية حول العالم بسرعة وأمان

المصدر: دبي - البيان

مع تحول العالم بشكل متزايد إلى المدفوعات الرقمية بسبب جائحة «كوفيد 19»، يمكن لتطبيق بسيط على الهاتف المحمول أن يساعد ملايين البائعين حول العالم على قبول المدفوعات غير التلامسية بسرعة وأمان دون المساومة على ضمان تجربة مريحة للعملاء. وبعد دخول تطبيق «تاب تو فون» من «فيزا» مرحلة التجريب خلال العام الماضي، أعلنت «فيزا» اليوم توفر المنتج في أكثر من 15 سوقاً مع خطط لتوسيع رقعة انتشاره وتسريع نمو المنتج في بقية أنحاء العالم بالتعاون مع أكثر من 35 شريكاً جديداً.

ويعمل تطبيق «تاب تو فون» على تحويل الجيل الحالي من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية العاملة بنظام «أندرويد» إلى محطات دفع عاملة بنظام «سوفت بي أو إس» أو «تاب تو فون» من دون الحاجة لأدوات إضافية. وكجزء من التزام «فيزا» بتوفير الدعم الرقمي إلى 50 مليون مشروع تجاري صغير ومتناهي الصغر، تساعد هذه الأداة الفعالة من حيث التكلفة أصحاب المشاريع التجارية على الوصول بسرعة إلى حلول الاقتصاد الرقمي، ومنع الفاقد في المبيعات، وتحسين التدفق النقدي، من خلال قبول المدفوعات غير التلامسية في أي مكان وزمان.

وقد زاد عدد البائعين الذين يستخدمون تطبيق «تاب تو فون» بنسبة 200٪ خلال العام الماضي، وهو متاح حالياً في العديد من بلدان أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. وتم إطلاق التطبيق أخيراً في الإمارات وبيلاروسيا، وماليزيا، وبيرو، وروسيا، وجنوب أفريقيا. ومن المقرر إطلاقه قريباً في البرازيل، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وغيرها.

ويمكن أن يتحول 2 مليار جهاز عامل بنظام «أندرويد» على مستوى العالم إلى أجهزة تقبل حلول الدفع. وينطوي تطبيق «تاب تو فون» على آفاق واعدة بشكل خاص لـ 180 مليون شخص من أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر حول العالم، حيث تقترب نسبة أصحاب هذه المشاريع الذي يقبلون المدفوعات الرقمية في العديد من الأسواق الناشئة من 10٪ حالياً.

وفي استطلاع أجرته «فيزا»، أشار 63٪ من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إلى احتمال استخدامهم تطبيق «تاب تو فون» في أعمالهم الخاصة، بينما أشار أكثر من 50٪ من المستهلكين إلى احتمال استخدام التطبيق في حال عرض عليهم.

وتشهد حلول الدفع غير التلامسية أو التي تتم عبر تاب تو فون، نمواً سريعاً في عصر وباء «كوفيد 19». وقد شهدت «فيزا» زيادة استخدام حلول الدفع الرقمية بنسبة 40٪ على أساس سنوي. ففي استطلاع أجرته الشركة أخيراً، قال حوالي نصف المستهلكين (48٪) إنهم لا يحبذون التسوق في متجر لا يتعامل إلا بطرق الدفع التي تتم عبر أمين الصندوق أو عبر آلة مشتركة مثل قارئ البطاقات، ما يجعل من الضروري للشركات أن توسع حلول قبولها لطرق الدفع بحيث تتجاوز الحلول التقليدية المعروفة.

ووفقاً لشركة «فيزا»، تعد المطاعم غير الرسمية، وموارد السفر، ومحال البقالة، حالياً الفئات الأكثر استخداماً للحلول القائمة على نظام «سوفت بي أو إس».

آلية العمل

ويقوم البائعون بتحميل تطبيق مدعوم من قبل بنوك التجار. وعقب التسجيل واختيار البنك المفضل، يصبح بإمكان البائعين البدء بقبول مدفوعات غير تلامسية في غضون دقائق قليلة. ويتميز تطبيق «تاب تو فون» بالأمان الفائق الذي توفره شريحة EMV للتعاملات المصرفية، حيث تتضمن كل عملية نصاً ديناميكاً مشفراً لا يمكن إعادة استخدامه من جديد.