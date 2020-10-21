السويد تحرم "هواوي" و"زد تي إي" من المشاركة في مزاد الجيل الخامس

المصدر: البيان الإلكتروني

حظرت هيئة البريد والاتصالات السويدية "PTS"، أمس الثلاثاء، استخدام منتجات من شركتي هواوي و زد تي إي الصينيتين، في مزاد "5G" الوهمي، المقرر الشهر المقبل.

وأشارت "PTS" إلى أن تحديد شروط الترخيص، جاء بعد التقييمات التي أجرتها كل من القوات المسلحة السويدية، وجهاز الأمن السويدي.

وشددت السلطات السويدية على الشركات المشاركة في المزاد الوهمي، عدم استخدام منتجات شركتي هواوي و زد تي إي الصينيتين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في نهاية أبريل، أن جميع المعلومات المتعلقة بشبكات 5G التي تتلقاها أو ترسلها الوكالات الدبلوماسية الأمريكية ستُرسل الآن فقط عبر "قنوات 5G النظيفة" باستخدام معدات "موثوقة"، والتي لا تشمل معدات شركتي Huawei و زد تي إي الصينيتين.