بعد فضائح غسل الأموال.. انستغرام يفرض قيوداً على حسابات المشاهير

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد الفضائح التي انتشرت هنا وهناك عن عمليات غسل الأموال والثراء الفاحش التي طالت الكثير ممن يطلق عليهم الـ "مؤثرين" والمشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي، قررت انستغرام (المملوكة لشركة فيسبوك) محاصرة بعض الحسابات "المشبوهة".

وأعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية أن خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام وافقت على اتخاذ إجراءات للقضاء على الإعلانات المخفية لما يسمى بالمؤثرين على منصتها.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في بيان، الجمعة، «إن الخطوة تُصعِّب على الناس نشر إعلان على إنستغرام دون التصريح بذلك». ولفتت إلى أن إنستغرام ستستخدم التقنية لتحديد متى قد يكون المستخدمون لم يكتشفوا بوضوح أن المنشور إعلاني.

وفيما وصفته هيئة المنافسة والأسواق البريطانية بأنه تحول مهم في سلوك منصة التواصل الاجتماعي المهمة، تعهدت (فيسبوك إيرلندا) – التي تُشغِّل إنستغرام في بريطانيا – بفعل حزمة من التغييرات.

وأضافت أنها تحقق في المخاوف المتعلقة بأن عدداً كبيراً جداً من المؤثرين ينشرون محتوى عن الشركات دون توضيح أنهم حصلوا على أموال، أو حصلوا على حوافز أخرى لفعل ذلك. وسيتعين على المؤثرين التأكيد والإفصاح عما إذا كانوا قد تلقوا أي حوافز للترويج لمنتج أو خدمة.