تويتر يعود للعمل بعد عطل مفاجئ

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" للعمل بعد تعرضه لعطل مفاجئ، اليوم الجمعة.

وكان تويتر أعلن أنّه يحاول إصلاح عطل عالمي أصاب منصّته ليل الخميس قرابة الساعة 22:25 ت غ وتحديد الأسباب التي نجم عنها، في تطوّر يأتي بعد الانتقادات الشديدة التي وجّهت إلى موقع التواصل الاجتماعي لحظره مقالاً سياسياً في خضمّ حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال متحدّث باسم المجموعة الكاليفورنية "نعلم أنّ الناس يواجهون مشاكل في التغريد وفي استخدام تويتر. نسعى لحلّ هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".