مايكروسوفت تعلن خطوات لتطوير متجر التطبيقات في أنظمة ويندوز

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة مايكروسوفت عن سياسة جديدة ستتبعها في متجر أنظمة ويندوز الإلكتروني، لجعل المتجر أكثر عملية وفائدة بالنسبة للمستخدمين ومطوري البرامج.

ومن بين أهم الخطوات التي ستقوم بها الشركة تشجيع المطورين ضمن سياستها الجديدة هو أنها لن تعتمد مبدأ حظر التطبيقات في أنظمة التشغيل تبعا لكيفية تقديم المطورين لبرامجهم، كما أنها ستمنح المطورين حرية اختيار توزيع تطبيقاتهم في متجر ويندوز الإلكتروني.

والأمر المهم الآخر في سياسة الشركة هو أنها لن تحظر متاجر التطبيقات الأخرى المنافسة لمتجر ويندوز الإلكتروني، كما أن متجرها الإلكتروني سيفرض رسوما معقولة على المطورين لطرح برمجياتهم من خلاله، والأهم من ذلك هو أن المطور الذي يرغب بطرح برمجياته عبر المتجر لن يكون مضطرا للترويج لأشياء أخرى قد لا يرغب بالترويج لها من خلال التطبيقات. وفقا لروسيا اليوم.

ولن تمنع سياسة مايكروسوفت الجديدة أيضا مطوري البرامج لمتجرها الإلكتروني من التواصل مع المستخدمين لأغراض تجارية مشروعة.

وتبعا لمايكروسوفت فإن متجر تطبيقات ويندوز سيكون شفافا بشأن قواعده وسياساته، وبالنسبة لفرص تسويق التطبيقات.