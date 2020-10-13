مالذي سيحمله أندرويد 12 للمستخدمين؟

المصدر: البيان الإلكتروني

حمل نظام أندرويد بنسخته الأخيرة العديد من الميزات الجديدة والعملية للمستخدمين، لكن التوقعات تشير إلى أن نسخ أندرويد التي ستصدر العام القادم ستحمل معها تغيرات كبيرة.

وتبعا للتسريبات فإن غوغل تعمل حاليا على تطوير تقنيات ستجعل Android 12 أكثر عملية وفائدة للمستخدمين ومطوري البرامج والتطبيقات على حد سواء، فالنسخ المنتظرة من أندرويد ستبسط عملية تحميل البرامج من المتاجر الإلكترونية الأخرى غير متجر غوغل.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن غوغل قررت اتخاذ مثل هذه الخطوات بعد الحملة التي تعرضت لها من قبل استوديو Epic Games المختص بتطوير الألعاب الإلكترونية، والذي ادعى أن سياسة غوغل تفرض قيودا على المطورين لإجبارهم على دفع العمولات لها. بحسب روسيا اليوم.

كما أشارت بعض المواقع الإلكترونية إلى أن النسخ المنتظرة من أندرويد العام القادم ستأتي بواجهات استخدام واختصارات وأيقونات جديدة تسهل عملية اسخدام التطبيقات دون الحاجة إلى الدخول إلى سجلات التطبيقات الموجودة في القوائم الداخلية لنظام التشغيل.

ويفترض أن يأتي Android 12 بتقنيات تسرع تعامل الأجهزة الذكية مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، فضلا عن تقنيات تحسن أداء كاميرات الهواتف وتحسن استجابة الأجهزة للصور وملفات الفيديو، وتزيد من دقة عرض الشاشات لها.