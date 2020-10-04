أمريكا تفرض قيود تصديرية على موردين «إس إم آي سي» الصينية

المصدر: شنغهاي-د ب أ

قالت شركة «سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج إنترناشونال كورب» المعروفة اختصارا باسم «إس إم آي سي» والرائدة في صناعة الرقائق الالكترونية في الصين، إن مورديها الأمريكيين تلقوا رسائل تخبرهم بأنهم سيخضعون لقيود إضافية على الصادرات، بحسب ما ورد في تقرير إخباري اليوم الاحد.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن شركة «سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج إنترناشونال كورب» ومقرها شنغهاي، قولها في بيان لها، إنها تقوم بتقييم تأثير قيود التصدير التي يفرضها مكتب الصناعة والامن الامريكي، على أعمالها وعملياتها.

وقالت الشركة إن الاجراء قد يكون له «آثار سلبية مادية» على إنتاجها وعملياتها.