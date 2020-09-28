كل ما تريد معرفته عن تطبيق "اعتمرنا" وكيفية تحميله

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ أمس الأحد السماح بتحميل تطبيق "اعتمرنا" عبر الأجهزة الذكية (Androidوios) للراغبين بأداء العمرة والتي ستبدأ يوم 17 صفر الجاري كمرحلة أولى بعدد 6 آلاف معتمر، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، بأن التطبيق سيُمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة، ومن حجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية، وفقا للعربية نت.

كما أشارت إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيرتبط بتطبيق "توكلنا" بشكل مباشر، وستتضمن عملية الربط عدداً من الإجراءات، منها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس "كورونا".

وأضافت أن التطبيق يتضمن أيضاً إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، ويُتيح كذلك اختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له، مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات، في الوقت الذي شددت فيه الوزارة على أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم .

وتطبيق "اعتمرنا" يعمل على الهواتف الذكية تملكه وزارة الحج والعمرة في المملكة.

وأفادت صحيفة "المواطن"، أمس الأحد، بأن حجم التطبيق يبلغ 45.8 ميجا بايت، وهو متاح حاليا لمستخدمي هواتف "آبل"، وسيتم إتاحته قريبًا لمستخدمي هواتف أندرويد.

ويتطلب التطبيق نظام تشغيل iOS 12.0 أو أحدث وهو ‫‏متوافق مع iPhone، iPad و ‫iPod touch.‏ ويدعم المشاركة العائلية، حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق، مع تمكين المشاركة العائلية، ما يعني أنه لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.

وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق "اعتمرنا" فيما يلي:

– تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل.

– تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

– الحصول على التصريح.

– الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة.

– إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز.

– لبس الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

– ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين.

– التوجه إلى الحرم المكي.

– بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مزايا تطبيق "اعتمرنا"، استخراج تصريح العمرة والزيارة، وإمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد، واختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.

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