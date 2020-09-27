أمازون تكشف النقاب عن "درون" يحرس المنازل في غياب مالكها

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

كشفت شركة "أمازون" عن كاميرا Always Home Cam وهي طائرة تأتي على شكل خاتم، تحلق في أجواء البيت من الداخل لحمايته خلال فترة غياب مالكه.

الكاميرا الطائرة، مدعومة بشفرات دوارة، تقلع تلقائيًا من قاعدتها البيضاء الثابتة إذا اكتشفت أي حركة في المنزل.

وتقوم الكاميرا بإرسال عرض مباشر لما يحدث في منزل المستخدم إلى هاتفه الذكي عبر تطبيق Ring ، في حال وجود زوار غير مرحب بهم.

ولا تسجل الطائرة بدون طيار المنزل إلا عندما تكون في الهواء وتصدر صوتًا خلال طيرانها، لذلك سيعرف أي شخص دخل المنزل خلسة أنها تقوم بالتسجيل.

قال مؤسس Ring ، جيمي سيمينوف: "أردنا إنشاء كاميرا واحدة يمكن أن تمنح المستخدمين مشاهدة كاملة للمنزل، مع الحفاظ على مبادئ الخصوصية والأمان".

وتمنع تقنية تجنب العوائق Always Home Cam الدرون من الاصطدام بأشياء غير متوقعة أو معلقة أثناء تحركها عبر المسارات التي حددها المستخدم في التطبيق.

وبحسب موقع أمازون، فإن حجم الدرون الصغير وتصميمه الخفيف الوزن والمراوح المغطاة يمكّنه من التحرك بأمان في جميع أنحاء المنزل.

لا تزال Ring Always Home Cam بحاجة إلى موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، ولكن بمجرد الموافقة عليها ستطرح للبيع العام المقبل مقابل 250 دولارًا (حوالي 195 جنيهًا إسترلينيًا).