تحذير من تطبيقات شائعة على أندرويد

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر خبراء أمن الإنترنت، مستخدمي "أندرويد" من عدد من التطبيقات الشائعة التي يمكن أن تتركهم في حالة صدمة غير مرغوب بها.

واكتُشفت 3 تطبيقات على متجر "غوغل بلاي"، قد تترك أولئك الذين يقومون بتنزيلها يواجهون مفاجأة سيئة. وتتمتع التطبيقات، التي ثُبتت أكثر من مليونين و400 ألف مرة، بالقدرة على إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى الأجهزة، بإعلانات غير محببة، وفقا لروسيا اليوم.

ورُصدت التطبيقات، التي تتضمن لعبة تسمى "Shock your friends"، بواسطة فريق الأمان في Avast. وبمجرد التثبيت، يمكنها بعد ذلك البدء في عرض الإعلانات بقوة.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد أن أبلغت فتاة عن ملف شخصي على "تيك توك" يروج لما بدا أنه تطبيق مريب، لمشروع Be Safe Online التابع لشركة Avast في جمهورية التشيك، والذي يعلم الأطفال كيفية البقاء آمنين عبر الإنترنت.

ويُعتقد أن التطبيقات أكسبت الأشخاص الذين يقفون وراء عملية الاحتيال، أكثر من 500 ألف دولار. وهذا وفقا لبيانات من Sensor Tower، وهي شركة استخبارات وتسويق لتطبيقات الأجهزة المحمولة.

وقال جاكوب فافرا، محلل التهديدات في Avast: "نشكر الفتاة الصغيرة التي أبلغتنا عن ملف تعريف "تيك توك"، فإن وعيها وعملها المسؤول هو نوع الالتزام الذي يجب أن نظهره جميعا لجعل عالم الإنترنت مكانا أكثر أمانا.

التطبيقات التي اكتشفناها هي عمليات خداع وتنتهك سياسات تطبيقات غوغل وآبل، سواء من خلال تقديم ادعاءات مضللة حول وظائف التطبيق، أو عرض إعلانات خارج التطبيق وإخفاء رمز التطبيق الأصلي، بعد تثبيت التطبيق بفترة وجيزة. ومن المثير للقلق بشكل خاص أنه يتم الترويج للتطبيقات على منصات التواصل الاجتماعي الشائعة بين الأطفال الصغار، الذين قد لا يتعرفون على بعض العلامات الحمراء المحيطة بالتطبيقات".

- التطبيقات الثلاثة التي يهتم Avast بها: ThemeZone، وTap Roulette ++Shock my Friend، وUlimate Music Downloader.