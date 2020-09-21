«تيك توك» يقترب من البقاء في أمريكا

المصدر: واشنطن- أ ف ب

يُتوقع أن يبقى تطبيق «تيك توك»، المهدد بالحظر في الولايات المتحدة باسم الأمن القومي، متاحاً في البلاد، بعد أن أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على مشروع اتفاق، يشمل شركتي «وولمارت» و«أوراكل».

وقال ترامب: «أعطيت هذه الصفقة مباركتي، إن حصلت الشركتان عليها سيكون ذلك رائعاً، وإن لم تحصلا عليها فلا بأس». من جهته، أكد تطبيق تيك توك، الذي تملكه شركة «بايت دانس» الصينية، أنه أعدّ اتفاقاً مع شركة أوراكل، لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة، وشركة وولمارت، لتكون الشريك التجاري.

وستكون المجموعة باسم «تيك توك غلوبل»، متمركزة في الولايات المتحدة، وستوظّف 25 ألف شخص، وفق ما أعلنت شركتا وولمارت وأوراكل. وتشتري أوراكل 12,5 % من أسهم تيك توك، ووولمارت 7,5 % منها، قبل طرحها في بورصة نيويورك المرتقب بحلول عام.

وأوضح مصدر، أن «بايت دانس»، ستحتفظ بالأسهم المتبقية، إلا أن الشركة الصينية مملوكة بنسبة 40 % من جانب مستثمرين أمريكيين، وبالتالي، فإن التطبيق سيصبح في نهاية المطاف، مملوكاً من جهات أمريكية. وقال متحدث باسم تيك توك: «نحن مسرورون أن العرض المقدم سوف يحل المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية، وينهي التساؤلات حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة».

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنها «نظراً إلى التطورات الإيجابية الأخيرة»، ستُرجئ إلى 27 سبتمبر على الأقل، حظر تحميل تيك توك في الولايات المتحدة. وسينبغي على مجموعة «تيك تيك غلوبل»، تسديد أكثر من 5 مليارات، كضرائب جديدة للخزانة الأمريكية.