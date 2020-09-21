توضيح رسمي لنقاط «آيفون» الملونة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن التحديث الأخير إلى «iOS 14» يظهر نقطة خضراء أو برتقالية في أعلى شاشة آيفون لتنبيه المستخدم بأن التطبيق الذي يستخدمه قام بتشغيل الكاميرا (اللون الأخضر) أو المايكروفون (اللون البرتقالي).

وأضافت الهيئة، إنه ينبغي أن تظهر هذه العلامة فقط إذا كان التطبيق بحاجة لاستخدام الكاميرا (مثل التقاط وبث صورة أو فيديو) أو استخدام المايكروفون (مثل تسجيل مقطع صوتي). وأوضحت أن المستخدم إذا لاحظ ظهور العلامة رغم عدم الحاجة لها، فقد يعني هذا أن التطبيق يحاول فتح الكاميرا أو المايكروفون من دون علمه، ونصحت عند حدوث ذلك، بالتواصل مع مطور التطبيق والاستفسار منه، أو حذف التطبيق والإبلاغ عنه لدى متجر التطبيقات.