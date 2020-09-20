قاضية تعلّق حظر استخدام «وي شات» في أمريكا

المصدر: نيويورك-أ ف ب

علّقت قاضية في كاليفورنيا، مؤقتاً، قراراً للإدارة الأمريكية يقضي بمنع استخدام تطبيق «وي شات» الذي تملكه شركة «تنسنت» الصينية اعتباراً من الأحد في الولايات المتحدة، وذلك لمخاطر تتعلق بـ«الأمن القومي».

وأعلنت وزارة التجارة، الجمعة، حظر تحميل التطبيق الذي يستخدمه 19 مليون شخص على الأراضي الأمريكية لتبادل الرسائل النصية وعمليات الشراء والدفع وخدمات أخرى، وكذلك للتحويلات المالية. وكانت مجموعة من المستخدمين رفعوا شكوى أمام القضاء رفضاً لهذا القرار. وبحسب قرار القاضية لوريل بيلر الذي اطلعت عليه فرانس برس، أثبت أصحاب الشكوى أن قرار وزارة التجارة يطرح «تساؤلات جدية» حول احترام التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير.

ولم ترد وزارة التجارة على الفور على أسئلة فرانس برس، وشمل الحظر المعلن الجمعة، تطبيق «تيك توك» للفيديوهات القصيرة.

لكن القرار المتعلق بتيك توك أرجئ تطبيقه مساء السبت إلى 27 سبتمبر، إذ توصل التطبيق إلى اتفاق مع شركتي «أوراكل» و«وولمارت» لإدارة أنشطته في الولايات المتحدة حظي بموافقة الرئيس الأمريكي.

لكن على المؤسسات المعنية وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، على أن توافق عليه لجنة الأمن القومي في الحكومة الأمريكية.

وبررت وزارة التجارة قرارها الجمعة بالقول، إن «الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية لاستخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها».