نقاط تنبيه برتقالية وخضراء على هواتف «آيفون»

المصدر: (دبي – وائل اللبابيدي)

كشفت تقارير إخبارية أن ظهور نقطة برتقالية على هواتف آيفون بعد تحديث iOS 14 لا يعني بالضرورة أن ثمة جهة ما «تتجسس» على المستخدم وأن تطبيقاً مثبتاً على هاتف المستخدم يقوم باستخدام ميكروفون الهاتف، في حين أن بروز نقطة خضراء يعني أن الكاميرا يتم استخدامها، وهو ما يشكل مستوى جديداً من أمن استخدام الهواتف من «أبل» التي تعتبر رائدة في أمن وخصوصية بيانات المستخدمين للهواتف الذكية.

وتبرز نقطة خضراء أو برتقالية بشكل طبيعي حال استخدام أحد تطبيقات التواصل المرئي أو المسموع عبر الإنترنت، وذلك بعد أن يرسل الهاتف تنبيهاً يمّكن المستخدم من رفض أو السماح للتطبيق باستخدام الكاميرا أو الميكروفون.