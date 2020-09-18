ماذا تعني النقطة البرتقالية في تحديث آيفون الأخير؟

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد تحديث آيفون الأخير، يرى العديد من المستخدمين، نقطة برتقالية غريبة تظهر من وقت لآخر في الزاوية اليمنى العليا من شاشتهم، وأغلبهم لا يعلم فائدتها الكبيرة.

وبحسب مجلة فورتشن، ظهور هذه النقطة يعني أن أحد التطبيقات، يحاول الدخول إلى بيانات الهاتف والكاميرا والتجسس عليك.

وتعد النقطة جزءًا من آخر تحديث لبرنامج iOS 14 من آبل، وهي جزء من حملة الشركة المستمرة لتقديم خدمات خصوصية أفضل، وفقا لقناة الحرة.

وأكدت المجلة الأمريكية أنه في بعض الحالات، قد يسعى مطورو التطبيقات إلى الدخول إلى الهاتف أو الكاميرا دون إذن، للحصول على البيانات، وأن هذه التطبيقات تعرف باسم "برامج التجسس" أو "برامج الملاحقة"، والتي تثبتها الحكومات أو الشركاء المتحكمون على هواتف الضحايا لتتبعها سراً.

وقد تساعد ميزة النقطة البرتقالية الجديدة من آبل في تحذير المستخدمين من حدوث مثل هذا النشاط.

يذكر أن التحديث الأخير لآيفون يحتوي على مجموعة جديدة من المميزات والخصائص مثل أدوات تنظيم الشاشة، وإمكانية تشغيل السيارة من الهاتف.