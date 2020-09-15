"أبل" تطلق ساعة جديدة بشاشة أكبر وإمكانيات أقوى

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أبل اليوم إطلاق ساعة Apple Watch SE الجديدة. وتتيح شاشة ريتينا الأكبر حجماً والأكثر تطوراً للعملاء الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات التي تهمهم من معصمهم مباشرة بكل سهولة. كما تأتي بمقياس التسارع والجيروسكوب ومقياس الارتفاع الذي يبقى قيد التشغيل دائماً تماماً. وبفضل أحدث مستشعرات الحركة والميكروفون تقدم إمكانيات قوية للحفاظ على الصحة والسلامة، مثل ميزة اكتشاف السقوط، وميزة طوارئ SOS، ومكالمات الطوارئ حول العالم، وتطبيق الضوضاء.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزات جديدة مثل ميزة إعداد العائلة، والتي تتيح للصغار ولأفراد العائلة الأكبر سناً الذين لا يملكون أجهزة آيفون التمتع بالساعة، بالإضافة إلى ميزة تتبع النوم، والاكتشاف التلقائي لغسل اليدين، والتمارين الجديدة. كما تتوفر إطارات مصنوعة من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 % بثلاثة ألوان تتوافق مع جميع الأحزمة بما في ذلك حزام Loop الأحادي الجديد وحزام Loop الأحادي المَجدول.

وقال جيف وليامز، مدير عام العمليات في أبل: "تجمع الساعة الجديدة بين عناصر تصميم الفئة 6 ومعظم ميزات ساعة أبل الأساسية، كل ذلك بسعر في متناول الجميع. ونحن متحمسون جداً لتقديم خيار جديد يمكّن العملاء من البقاء متصلين، وأكثر نشاطاً، وليبقوا أعينهم على صحتهم".

وتتميز الساعة بشريحة بنظام دوائر متكاملة مجمعة مع معالج ثنائي النواة لتقدم أداء مذهل السرعة تكون معه أسرع من ساعة الفئة الثالثة بما يصل إلى الضعف. وعند تدويره، يصدر التاج الرقمي مع ردود الفعل اللمسية نقرات متزايدة لها شعور ميكانيكي مذهل. كما تأتي بأحدث مكبر صوت وميكروفون، تم تحسينهما لمنحك جودة صوت أعلى عند إجراء المكالمات الهاتفية، ومع Siri، وووكي توكي، بالإضافة إلى تكنولوجيا Bluetooth 5.0.

يوفر الجيل الجديد من مقياس الارتفاع الذي يبقى قيد التشغيل دائماً قراءات الارتفاع في الوقت الفعلي طوال اليوم باستخدام مقياس ارتفاع بارومتري جديد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وGPS وشبكات Wi-Fi القريبة. وتسمح هذه الميزة باكتشاف تغيرات الارتفاع الصغيرة فوق مستوى سطح الأرض، صعوداً وهبوطاً وحتى قياس قدم واحد، ويمكن عرض الميزة كإضافة جديد لواجهة الساعة، أو مقياس جديد للتمارين.

وتوفر البوصلة المدمجة للمستخدمين الاتجاهات واتجاهات البوصلة بشكل أفضل، إضافة إلى معرفة الانحدار والارتفاع وخطوط العرض والطول. كما يستطيع المستخدمون إضافة إحدى إضافات البوصلة الثلاثة الجديدة إلى واجهات ساعتهم، ويستطيع المطورون الاستفادة من معلومات البوصلة في تطبيقاتهم لابتكار تجارب غنية.

الصحة والسلامة

مع ميزة الطوارئ، يمكن للمستخدمين طلب المساعدة بسرعة وسهولة، وإخطار خدمات الطوارئ بضغطة زر واحدة. وللمزيد من احتياطات السلامة أثناء السفر، يمكن لمستخدمي الموديلات التي تتمتع بإمكانية الاتصال الخلوي إجراء المكالمات الدولية لخدمات الطوارئ، بغض النظر عن المكان الذي تم فيه شراء الجهاز أو إن كانت خدمة الاتصال الخلوي تم تفعيلها أم لا.

وتعمل ميزة اكتشاف السقوط باستخدام خوارزمية مخصصة، وأحدث مقياس تسارع وجيروسكوب لاكتشاف سقوط المستخدم، حيث ترسل الساعة للمستخدم تنبيهاً في حالة حدوث سقوط قوي عن طريق تحليل مسار المعصم وتسارع تأثير الصدمة، ويمكن تجاهل هذا التنبيه أو استخدامه لإجراء اتصال بخدمات الطوارئ. وإذا استشعرت الساعة انعدام الحركة لما يقرب من 60 ثانية بعد السقوط، تتصل تلقائياً بخدمات الطوارئ وترسل رسالة صوتية بموقع المستخدم في صورة إحداثيات طول وعرض، بالإضافة إلى إرسال رسالة نصية إلى الأشخاص الذين اخترت أن يتم الاتصال بهم في حالات الطوارئ.

ولتوفير معلومات محسنة حول صحة السمع، تستخدم الساعة أحدث جيل من الميكروفون لقياس مستويات الأصوات في البيئة المحيطة بالمستخدم، وترسل الساعة إخطاراً إذا ارتفع مستوى الديسبل للصوت المحيط إلى درجة يمكن أن تسبب ضرراً، كما يستطيع المستخدم التحقق من مستوى الضوضاء في أي وقت عن طريق تطبيق الضوضاء أو إضافة واجهة الساعة "الضوضاء".

وهناك ميزات جديدة للصحة واللياقة، بما في ذلك الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين على المدى المنخفض، وتتبع النوم، والاكتشاف التلقائي لغسل اليدين، وأنواع جديدة من التمارين، وهي تساعد المستخدمين على فهم صحتهم بشكل أفضل. ويقدم لك تطبيق الخرائط اتجاهات لركوب الدراجة ويقدم Siri ترجمة للغات، ولا يكلفك ذلك سوى نظرة على معصمك.