تحذير من قراءة رسالة تدمر واتسآب

المصدر: وكالات

حذر خبراء الإنترنت بشأن "رمز تعطل" جديد سيؤدي إلى تدمير تطبيق "واتسآب" الأشهر عالميا، لدرجة أنك ستحتاج إلى إعادة تثبيت خدمة المراسلة لتتمكن من العودة إلى محادثاتك.

واكتُشف "رمز التعطل" من قبل خبراء WABetaInfo، الذين يقضون وقتهم عادة في البحث عن أحدث كود تجريبي، للعثور على أدلة لميزات غير معلن عنها بعد.

وأوضحوا "قد ترسل جهة اتصال رسالة تحتوي على العديد من الرموز والأحرف الغريبة. إذا قرأتها بالكامل، فلا معنى لها، ولكن "واتسآب" قد يفسر الرسالة بطريقة خاطئة. وأحيانا يتعذر على "واتسآب" أيضا عرض الرسالة تماما، لأن هيكلها غريب جدا ويؤدي الجمع بين هذه الأحرف إلى خلق حالة يتعذر فيها على التطبيق معالجة الرسالة، ما يؤدي إلى حدوث عطل لانهائي. والتعطل اللانهائي يعني أنه عند فتح "واتسآب" يتعرض لخلل إذا حاولت فتح التطبيق مرة أخرى، فسيظل يتعطل".

ومع وجود العديد من التقارير حول الشيفرة أو "الرمز"، الذي يُشارك بالفعل على نطاق واسع في البرازيل، يحتاج مستخدمو "واتسآب" إلى البحث عن الرسائل التي تحتوي على كود التطبيق.

ويشبه "رمز التعطل"، بشكل لا يصدق، الرمز الذي أثر على مستخدمي iMessage في وقت سابق من هذا العام. ولحسن الحظ، هناك طريقة لحماية نفسك من الأصدقاء، الذين يعتقدون أنهم "مضحكون" عن طريق إرسال الرمز إلى هاتفك الذكي.

وكشف راي والش، خبير الخصوصية الرقمية في ProPrivacy: "للمساعدة في حماية أنفسهم، يجب على جميع مستخدمي "واتسآب" الانتقال إلى إعداداتهم لتغيير "من يمكنه إضافتي إلى المجموعات"، من خيار "الجميع" إلى "جهات الاتصال الخاصة بي"، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل المخاطر من إضافتهم إلى مجموعة تستخدم لتمرير الرسالة الخبيثة.

ويُنصح أي شخص يكتشف أنه تلقى رسالة تحتوي على سلسلة طويلة من الأحرف العشوائية، بتسجيل الدخول إلى WhatsApp Web لحظر المرسل وحذف الرسالة وتغيير إعدادات الخصوصية إلى "جهات الاتصال الخاصة بي" أو "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء". وينبغي أن يسمح هذا لأي شخص بإعادة تثبيت التطبيق وحل المشكلة".

وعند استكشاف سلسلة الأحرف التي تسببت في تعطل "واتسآب"، قال متحدث باسم خدمة المراسلة المملوكة لـ "فيسبوك"، لموقع "إكسبريس": "أصدرت "واتسآب" وبدأت بالفعل في طرح تصحيح يعالج هذا الخلل في آخر تحديث لبرنامج iOS. ومع أي منتج تقني، نشجع المستخدمين بشدة على تحديث تطبيق المراسلة ونظام تشغيل الهاتف المحمول لديهم، وتنزيل التحديثات متى توفرت".