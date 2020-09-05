طريق ذكيّ للمركبات ذاتية القيادة في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح رسميا طريق مغطى بشبكة الجيل الخامس لاختبار السيارات ذاتية القيادة في حي باوخه بمدينة خفي بمقاطعة آنهوي شرقي الصين أول أمس الخميس، لاستقبال الدفعة الأولى من الركاب.

وسيفتح الطريق الدائري البالغ طوله 4.4 كيلومتر، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية، لكل من المركبات ذاتية القيادة والمركبات العادية.

وبدأ بناء الطريق في أغسطس 2019، ومنذ ذلك الحين تم تغطيته بشبكة الجيل الخامس، وتركيب أجهزة مراقبة حالة الطريق، وبناء مركز للتحكم عبر منصة سحابية.

ويمكن للسيارات ذاتية القيادة السير على هذا الطريق عبر القيادة الذكية، وقد حسنت تقنية الجيل الخامس بشكل كبير سلامة تشغيل المركبات، وفقًا لوحدة البناء.

وتمت الموافقة على أكثر من عشر مدن صينية، بما في ذلك بكين وشانغهاي وشنتشن، لإجراء اختبارات الطرق للمركبات ذاتية القيادة.