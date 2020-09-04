1.25 مليار شخص شهرياً زوّار منصة "واتش" من فيسبوك

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أعلنت "فيسبوك" أن عدد الزوار لمنصة واتش watch يصل اليوم شهرياً إلى أكثر من 1.25 مليار شخص للتفاعل مع المحتوى الذي يحتفي بالمجتمع ويدفع إلى مزيد من الحوار.

وقالت لويز هولمز، مديرة الشراكات الإعلامية بفيسبوك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه منذ إطلاق المنصة في 2018 شهدت المنصة إقبالاً متزايداً من صناع المحتوى الخبراء أو المبتدئين، إلى الناشرين الذين يبحثون عن متابعين جدد عبر توزيع فيديوهات إخبارية، رياضية، وترفيهية يتم تحديثها باستمرار.

وأضافت: "كي نطلق هذا المناخ المتنوع من المحتوى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قمنا العام الماضي بالإعلان عن عدد من الشراكات مع المؤسسات الإعلامية، صناع المحتوى، والناشرين عبر المنطقة، والذين يستخدمون واتش Watch بصور مبتكرة لتقديم محتوى مكمل لإنتاجهم.

وفي الأشهر المقبلة، وبالتعاون مع مجموعة من شركاء الصناعة، نتطلع قدماً إلى توسعة استثماراتنا عبر المنطقة عبر إضافة آلاف الفيديوهات الجديدة على المنصة، وبرامج ومسلسلات حصرية مكونة من عدة حلقات، إلى جانب استضافة محتوى يدعم برامجهم التي تعرض خارج منصاتنا بشكل تقليدي. يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول بعض هذه الشراكات أدناه، والمزيد لا يزال في الطريق".