زيادة مرات تحميل "سناب شات" لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

المصدر: البيان الإلكتروني

زاد عدد مرات تحميل تطبيق "سناب شات" في أغسطس الماضي لأعلى مستوى منذ أكثر من عام، تزامناً مع إضافة "فلتر" جديد خلال الشهر نفسه إلى جانب حالة عدم اليقين المستمر بشأن مستقبل "تيك توك".

وبحسب بيانات متجر التطبيقات "سينسور تاور - Sensor Tower" نقلها موقع "تك كرانش – Techcrunch"، تم تحميل التطبيق عبر الجوالات التي تعمل بكل من نظام التشغيل "أندرويد" و"أي أو إس" 28.5 مليون مرة في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019 عندما تم تحميله 41.2 مليون مرة.

وبناءً على البيانات المعلنة، ارتفعت تنزيلات "سناب شات" بنسبة 29٪ على أساس سنوي في أغسطس 2020، مقارنة بنسبة 9٪ في يوليو.

ويتزامن مع زيادة الإقبال على "سناب شات" في أغسطس، الضغوط التي يتعرض لها تطبيق "تيك توك" المنافس، وسط مخاوف بحظره في الولايات المتحدة في حالة عدم بيعه لشركة أمريكية.

وعلى الرغم من أنه ليس منافسًا مباشرًا لـ "تيك توك"، إلا أن "سناب شات" يعمل أيضاً على جذب نفس الفئة السكانية الشابة التي تفضل الآن تطبيق الفيديو القصير.

ومؤخراً حدثت شركة سناب – المطورة لتطبيق سناب شات – منصتها المسماة (Lens Studio) بحيث يمكن للفنانين والمطورين تصميم عدسات خاصة – مصطلح الشركة لتجارب الواقع المعزز – التي تعزز تتبع الجسم بالكامل.

وصممت الشركة نموذجين، مشغلات لكامل الجسم ومرفقات لكامل الجسم، بحيث يمكن استحضار تأثيرات مختلفة بناءً على ما يفعله المستخدم داخل الإطار.